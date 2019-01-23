В Саратове представили новую программу развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем дорожного движения. Разработчики предложили значительно сократить количество автобусов на улицах, предоставив приоритет электротранспорту, а продажу билетов полностью отдать на откуп муниципалитету: перевозчики, по замыслу, должны получать деньги только за километраж.

Число простоев в движении электротранспорта с 2012 по 2018 год увеличилось с 9,4 до 16,7 в сутки. Фото: Владимир Янченко/РГ

Московская проектная организация представила три сценария развития транспортной инфраструктуры города до 2038 года: минимальный, оптимальный и максимальный - стоимостью от 8 до 135 миллиардов рублей. Наибольший резонанс получили предлагаемые изменения по организации движения общественного транспорта. В настоящее время работа муниципального электротранспортного предприятия и частных перевозчиков вызывает огромное число нареканий горожан. Саратовцы жалуются на невозможность сесть в перегруженные автобусы и трамваи в часы пик, на отсутствие их на маршрутах в вечернее и ночное время.

За последнюю четверть века сеть электротранспорта в городе сократилась, было закрыто несколько трамвайных маршрутов, рельсы демонтировали, а по этим улицам пустили автобусы или в лучшем случае троллейбус. Как теперь понятно, это привело лишь к увеличению пробок.

При этом ни для кого из саратовцев не секрет, что хаос в транспортной отрасли в значительной степени является управляемым. Например, вместо того чтобы обновлять парк троллейбусов и трамваев, развивать маршрутную сеть, на протяжении ряда лет муниципальные власти передавали МУП "Саратовгорэлектротранс" часть автобусных маршрутов, которые предприятие затем сдавало в субаренду своим конкурентам - собственникам "ГАЗелей". Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего директора МУПа Константина Касьянова, который обвиняется, в частности, в присвоении средств, поступавших от перевозчиков.

Кризисное состояние отрасли подтвердили и исследования, проведенные специалистами. Так, число простоев в движении электротранспорта с 2012 по 2018 год увеличилось с 9,4 до 16,7 в сутки. Подвижной состав изношен - 89 процентов трамваев и 43 процента троллейбусов выработали свой ресурс. При нормативной скорости движения в 20-24 километра в час в Саратове даже плановая скорость для трамвая почти в два раза меньше - 13,8 километра, скорость троллейбусов и автобусов также существенно ниже нормы.

По оценке специалистов, в настоящее время число автобусов в городе примерно на треть больше необходимого для нормальной перевозки пассажиров. При этом отдельные улицы в Саратове буквально перегружены общественным транспортом. Например, по Московской, связывающей железнодорожный вокзал с берегом Волги и подъездом к автомобильному мосту в Энгельс, за час проходит 180 автобусов. Интенсивность движения там в шесть раз выше нормативной. В то же время на менее популярных маршрутах транспорта не дождаться, из отдельных микрорайонов города зачастую уехать невозможно.

Подвижной состав изношен — 89 процентов трамваев и 43 процента троллейбусов выработали свой ресурс

- Автобусы устраивают гонки, на остановках водители с риском для пассажиров подрезают друг друга, и они делают это не от хорошей жизни, поскольку их зарплата поставлена в зависимость от собираемой выручки, - объясняет директор по транспортному планированию и прогнозированию проектной организации Александр Морозов.

Для решения проблем отрасли эксперты предлагают изменить порядок прохождения финансовых потоков. Как объясняют специалисты, необходимо, чтобы выручка предприятий зависела не от числа перевезенных пассажиров, а от наличия транспорта на маршруте (его пробега). Продажу билетов пассажирам в таком случае должен полностью взять на себя муниципалитет. Эксперты предлагают заново утвердить в городе маршрутную сеть, сохранив основные исторические маршруты, и в то же время избавиться от дублирующих. Предполагается, что количество рейсов трамваев и троллейбусов должно несколько вырасти, а автобусов сократиться более чем в три раза.

Как объясняет эксперт, при выполнении этих условий снизится загрузка улиц, а скорость общественного транспорта увеличится. Расходы на организацию пассажирских перевозок в городе за счет более дешевого электротранспорта уменьшатся с нынешних 6,7 миллиарда рублей до 5,8 миллиарда, а сборы, наоборот, вырастут и превысят 8 миллиардов. Разницу через механизм концессии предлагается направить на обновление подвижного состава и восстановление трамвайных путей.

Как считает депутат гордумы Виктор Марков, разработчикам транспортной схемы Саратова необходимо было прежде всего сосредоточиться на поиске таких решений в организации движения в городе, которые не требуют вложения значительных средств, поскольку на масштабные проекты в городской казне все равно нет денег. Более оптимистично настроен глава Саратова Михаил Исаев, который полагает, что сейчас есть возможность привлечь средства на решение дорожно-транспортных проблем в рамках федеральных программ и это дает возможность ставить более амбициозные задачи.

Ранее в мэрии сообщали, что научно-исследовательская работа, схемы дорожного движения и транспортного обслуживания должны пройти согласования в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в администрации Саратова, а также получить экспертную оценку специалистов двух вузов. Поэтому пока сложно сказать, когда предложенные нововведения и в каком итоговом варианте начнут реализовываться на практике.

Мнение

Борис Кайданов, председатель общественного совета при областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства:

- Ничего нового в этих предложениях нет, в советские времена мы работали примерно так же. Но чтобы это действовало сегодня, нужна система больших предприятий, а их, кроме "Саратовгорэлектротранса", нет. Все автобусы принадлежат предпринимателям, которые полученную выручку тут же тратят на бензин, ремонт, автозапчасти, работать по другой схеме расчетов за свои услуги они, скорее всего, не смогут, во всяком случае, это очень сложно.