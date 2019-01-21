Мэр Саранска отчитал чиновников за то, что час ждал автобус

На оперативном совещании в понедельник глава столицы Мордовии Петр Тултаев отчитал подчиненных за работу муниципального общественного транспорта. По словам мэра, ему пришлось ждать автобус целый час.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации, произошло это на прошлой неделе, когда вечером глава города пытался уехать с остановки "Центральный рынок".

- Я час простоял на остановке. И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик где муниципальные автобусы и троллейбусы? Пересмотрите маршрутную сеть! Выполняйте свою работу так, как положено! - заявил Петр Тултаев.

Мэр призвал чиновников объективно оценивать свою работу: "От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет! Потом обижаетесь, что люди вас ругают!".

Как уже писала "РГ", для того чтобы чиновники горадминистрации Саранска изучали положение дел в этой сфере на себе, глава города уже трижды "пересаживал" их на общественный транспорт. Первый раз это произошло в сентябре 2014-го - "мораторий" на служебные авто был наложен на месяц. Последний раз работу городских автобусов и троллейбусов сотрудники муниципалитета испытывали в августе 2017 года.