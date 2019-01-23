Задушивший семимесячную дочь кировчанин осужден на 14 лет колонии

Вынесен приговор в отношении мужчины, задушившего подушкой свою семимесячную дочь. Об этом сообщили "РГ" в среду в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла в марте 2017 года. 43-летний житель деревни Кинерь Малмыжского района отмечал день рождения своей сожительницы. По окончании застолья вся семья отправилась спать, женщина с двумя детьми легла в комнате, мужчина уснул на кухне.

Ночью маленькая дочь стала плакать, что вывело мужчину из себя. Он перенес ее в другую комнату, накрыл подушкой и одеялом и задушил, после чего снова ушел спать на кухню. Проснувшись, мать обнаружила дочь в соседней комнате мертвой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 стасть 105 УК РФ (убийство малолетнего). Как установил суд, в момент убийства обвиняемый осознавал, что он делает, его вменяемость подтвердили многочисленные экспертизы, из-за которых следствие затянулось на полтора года. В конце концов мужчина признался в содеянном.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на полтора года. Приговор в законную силу пока не вступил.