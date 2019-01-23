Экстремалы из Сибири выполнили смертельный трюк в небе Вьетнама

Известного парапланериста Александра Орлова и эквилибристку Анжелу Кулагину едва не унесло в Южно-Китайское море. Экстремалы оказались на грани катастрофы во время выполнения акробатического трюка на высоте 300 метров во Вьетнаме.

Четырехкратная чемпионка России Анжела Кулагина давно мечтала осуществить полет на параплане без страховки с гимнастическим номером. Воплотить мечту в жизнь спортсменке помог известный экстремал, руководитель новосибирского клуба парапланеристов Александр Орлов.

Любители острых ощущений договорились о постановке совместного акробатического номера во вьетнамской деревушке Муйне. Ранее Александр Орлов уже поднимал здесь в небо брадобрея Дениса Юшина, подстригшего пилота прямо посреди бушующего моря. Тогда путешественникам удалось благополучно приземлились на крохотном пятачке между отвесными скалами с одной стороны и волнами прибоя с другой.

На этот раз полет оказался еще более экстремальным.

- Такой степени риска у меня еще никогда не было, - рассказал "РГ" Александр Орлов. - Мой купол, отправленный во Вьетнам почтой, не пропустила таможня. Пришлось лететь на чужом параплане, позаимствованном у местных жителей. Взлет был сложный. Но Анжела смогла выполнить на высоте свой гимнастический трюк. А потом выяснилось, что произошел перегруз и при усилении ветра купол начал терять управление. Нас понесло спиной за гору прямо в море. Ситуация была на грани - шквалистый ветер, сильные волны. Едва не потерял управление. Спаслись буквально чудом.

Благодаря мастерству пилота, посадка прошла благополучно. Ребята, наблюдавшие за трюком, повисли на стропах и параплан приземлился.

Гимнастка Кулагина от полета оказалась в полном восторге. На высоте 300 метров ей удалось повторить элементы из своей программы, с которой она выступала на чемпионате мира.