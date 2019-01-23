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23.01.2019 14:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Экстремалы из Сибири выполнили смертельный трюк в небе Вьетнама

Текст: Наталья Граф

Известного парапланериста Александра Орлова и эквилибристку Анжелу Кулагину едва не унесло в Южно-Китайское море. Экстремалы оказались на грани катастрофы во время выполнения акробатического трюка на высоте 300 метров во Вьетнаме.
В Ленобласти экстремал прыгнул с парашютом с 27-го этажа

Четырехкратная чемпионка России Анжела Кулагина давно мечтала осуществить полет на параплане без страховки с гимнастическим номером. Воплотить мечту в жизнь спортсменке помог известный экстремал, руководитель новосибирского клуба парапланеристов Александр Орлов.

Любители острых ощущений договорились о постановке совместного акробатического номера во вьетнамской деревушке Муйне. Ранее Александр Орлов уже поднимал здесь в небо брадобрея Дениса Юшина, подстригшего пилота прямо посреди бушующего моря. Тогда путешественникам удалось благополучно приземлились на крохотном пятачке между отвесными скалами с одной стороны и волнами прибоя с другой.

На этот раз полет оказался еще более экстремальным.

- Такой степени риска у меня еще никогда не было, - рассказал "РГ" Александр Орлов. - Мой купол, отправленный во Вьетнам почтой, не пропустила таможня. Пришлось лететь на чужом параплане, позаимствованном у местных жителей. Взлет был сложный. Но Анжела смогла выполнить на высоте свой гимнастический трюк. А потом выяснилось, что произошел перегруз и при усилении ветра купол начал терять управление. Нас понесло спиной за гору прямо в море. Ситуация была на грани - шквалистый ветер, сильные волны. Едва не потерял управление. Спаслись буквально чудом.

Благодаря мастерству пилота, посадка прошла благополучно. Ребята, наблюдавшие за трюком, повисли на стропах и параплан приземлился.

Гимнастка Кулагина от полета оказалась в полном восторге. На высоте 300 метров ей удалось повторить элементы из своей программы, с которой она выступала на чемпионате мира.

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