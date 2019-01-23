Минпросвещения прокомментировало новость о голодных обмороках в школах

Новости

УАЗ выпустил новую версию фургона "Профи" 14:19
В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей 14:17
СНГ разрабатывает концепцию инфообмена по борьбе с преступностью 14:15
СМИ: ФБР просит Трампа срочно найти деньги для финансирования ведомства 14:12
Анализ ДНК разрушил известный миф о Рудольфе Гессе 14:11
Проект Nebulas сократил штат из-за падения рынка криптовалют 14:06
МИД пообещал не играть без правил в ответ на западные санкции 13:55
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи 13:31
Белорусская антарктическая станция станет круглогодичной 13:27
В Кремле не стали комментировать идею соцнорм на электроэнергию 13:22
Модернизированные БРДМ-2М представили в Лаосе 13:16
Путин совершит госвизит в Бишкек 13:12
Путин не планирует пока встречаться с Пашиняном 13:11
Nissan начал продажи кроссовера Kicks, которого ждут в России 13:00
Волгоградских снайперов вооружили новыми винтовками "Корд-М" 12:57
В Киргизии убит нарушитель границы, пытавшийся угнать скот в Казахстан 12:57
В Магнитогорске задержали банду торговцев наркотиками 12:53
Задушивший семимесячную дочь кировчанин осужден на 14 лет колонии 12:48
Ространснадзор изучит информацию о рейсе "Сургут-Москва" 12:40
Средний размер ипотечного кредита за год вырос почти на 350 тыс. рублей 12:39
ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях 12:35
На Кубани подполковника МВД осудили условно за взятку в 2 млн 12:34
СК начал проверку по факту смерти заключенного в уральской колонии 12:31
Житель Волгограда выставил на продажу книгу за 85 тысяч рублей 12:30
Названы крупнейшие регионы-должники за газ 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 13:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минпросвещения прокомментировало новость о голодных обмороках в школах

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения России официально прокомментировало информацию о том, что школьники в Кемеровской области якобы падают в "голодные обмороки" из-за нехватки денег на еду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Министерство оперативно связалось с региональным органом управления образованием. По поступившей информации, во всех образовательных организациях области созданы условия для организации питания", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: vk.com
Врачи прошли мимо лежащего человека после обеда в KFC

Минпросвещения прокомментировало новость о голодных обмороках в школах "В случае поступления подобной информации она будет детально проверена", - пообещали "РГ" в министерстве.

По данным мониторинга, в школах Кемеровской области горячим питанием охвачены школьники всех классов: с первого по одиннадцатый. При этом для отдельных категорий детей (например, попавших в трудную жизненную ситуацию), работает система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Механизмы обеспечения льготным питанием также работают, подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын заявил, что в Кемеровской области участились случаи падения детей в голодные обмороки. "У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка утром, а тем более дать ему 50 рублей, чтобы заплатить за обеды. Сначала это были лишь единичные случаи, "теперь покатился целый ком", - цитирует его слова "Интерфакс".

Общество Здоровье Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива
Рябков: Москва настаивает на обязательном исполнении сторонами договора РСМД