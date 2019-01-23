Министерство просвещения России официально прокомментировало информацию о том, что школьники в Кемеровской области якобы падают в "голодные обмороки" из-за нехватки денег на еду.

"Министерство оперативно связалось с региональным органом управления образованием. По поступившей информации, во всех образовательных организациях области созданы условия для организации питания", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Минпросвещения прокомментировало новость о голодных обмороках в школах "В случае поступления подобной информации она будет детально проверена", - пообещали "РГ" в министерстве.

По данным мониторинга, в школах Кемеровской области горячим питанием охвачены школьники всех классов: с первого по одиннадцатый. При этом для отдельных категорий детей (например, попавших в трудную жизненную ситуацию), работает система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Механизмы обеспечения льготным питанием также работают, подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын заявил, что в Кемеровской области участились случаи падения детей в голодные обмороки. "У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка утром, а тем более дать ему 50 рублей, чтобы заплатить за обеды. Сначала это были лишь единичные случаи, "теперь покатился целый ком", - цитирует его слова "Интерфакс".