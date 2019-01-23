Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию резервуары для дизельного топлива на ЛПДС "Омск"

Новости

Следком Новгородчины проверит факт смерти женщины от свиного гриппа 11:09
В Петербурге произошел пожар в технологическом институте 11:04
В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов 11:02
В Черном море возобновили поиск моряков с горящих судов 10:52
Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа" 10:45
Ученые обнаружили ранее неизвестные кровеносные сосуды 10:42
Видео: Автоледи не заметила, как из машины выпал ребенок 10:42
Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing 10:32
Ученые назвали точный объем оползня в Хабаровском крае 10:28
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек 10:24
В Якутии погиб водитель загоревшегося бензовоза 10:22
Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ 10:19
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета 10:18
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки 10:00
В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах 10:00
Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура 09:59
Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу 09:51
В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак 09:47
Экипаж рейса Сургут-Москва: Угонщик не был пьян и угрожал применить оружие 09:47
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях 09:46
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона 09:45
Названы риски для мозга в случае отказа писать руками 09:39
В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году 09:35
Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США 09:32
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 09:54
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию резервуары для дизельного топлива на ЛПДС "Омск"

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввели в эксплуатацию четыре новых резервуара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск".
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Строительство емкостей выполнено в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта производственных объектов акционерного общества на период 2014-2020 годов.

Резервуары №9, 10, 11, 12 общим объемом 40000 куб. м. предназначены для приема и хранения дизельного топлива. Использованные проектные решения обеспечивают их безопасную эксплуатацию в течение 50 лет после завершения строительства, а первый межремонтный интервал составляет 20 лет.

В ходе строительства был выполнен масштабный комплекс работ. Помимо непосредственно возведения резервуаров, был обустроен фундамент под технологические задвижки, систему компенсации нагрузок. Построена кабельная эстакада, смонтированы помещения с электроприводными задвижками, колодцы сетей пожаротушения, промышленно-дождевой канализации. Организованы молниеотводы, прожекторные мачты, площадки обслуживания задвижек трубопроводов. Внутри каре резервуаров устроен противофильтрационный экран.

В целях автоматизации производственных процессов резервуары оборудованы автоматическими системами водяного охлаждения и подслойного пожаротушения пеной низкой кратности. Также предусмотрено дистанционное измерение уровня нефтепродукта, его температуры. Реализован механизм дистанционного контроля верхнего допустимого уровня в резервуарах, скоростей их наполнения и опорожнения. Емкости оборудованы системой автоматического закрытия коренных задвижек, измерения параметров работы станций катодной защиты.

Для изготовления основных конструкций резервуаров - листов стенки, окраек днища, обечаек люков и патрубков - была использована сталь класса С345. В числе ее преимуществ - однородность состава, высокие прочностные свойства. Она применяется в ответственных элементах конструкций, которые в процессе эксплуатации подвергаются динамическим и переменным силовым воздействиям.

Как отметил заместитель генерального директора АО "Транснефть - Западная Сибирь" по эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов Артем Федоров, строительство новых резервуаров на ЛПДС "Омск" - это важная часть планомерной модернизации производственной инфраструктуры по транспортировке нефтепродуктов.

"Вопрос повышения эксплуатационных и технологических характеристик магистральных нефтепродуктопроводов особенно актуален. Регулярно проводится внутритрубная диагностика МНПП, реконструкция линейной части, внедряются средства телемеханики и автоматизации, проводится техперевооружение и капитальные ремонты производственных мощностей. Цель - обеспечение высокого уровня надежности, приведение технического состояния объектов к нормативным стандартам с соблюдением требований экологической и промышленной безопасности", - подчеркнул Артем Федоров.

В настоящее время на ЛПДС "Омск" ведется строительство еще четырех резервуаров для хранения нефтепродуктов.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек