Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию резервуары для дизельного топлива на ЛПДС "Омск"

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввели в эксплуатацию четыре новых резервуара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск".

Строительство емкостей выполнено в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта производственных объектов акционерного общества на период 2014-2020 годов.

Резервуары №9, 10, 11, 12 общим объемом 40000 куб. м. предназначены для приема и хранения дизельного топлива. Использованные проектные решения обеспечивают их безопасную эксплуатацию в течение 50 лет после завершения строительства, а первый межремонтный интервал составляет 20 лет.

В ходе строительства был выполнен масштабный комплекс работ. Помимо непосредственно возведения резервуаров, был обустроен фундамент под технологические задвижки, систему компенсации нагрузок. Построена кабельная эстакада, смонтированы помещения с электроприводными задвижками, колодцы сетей пожаротушения, промышленно-дождевой канализации. Организованы молниеотводы, прожекторные мачты, площадки обслуживания задвижек трубопроводов. Внутри каре резервуаров устроен противофильтрационный экран.

В целях автоматизации производственных процессов резервуары оборудованы автоматическими системами водяного охлаждения и подслойного пожаротушения пеной низкой кратности. Также предусмотрено дистанционное измерение уровня нефтепродукта, его температуры. Реализован механизм дистанционного контроля верхнего допустимого уровня в резервуарах, скоростей их наполнения и опорожнения. Емкости оборудованы системой автоматического закрытия коренных задвижек, измерения параметров работы станций катодной защиты.

Для изготовления основных конструкций резервуаров - листов стенки, окраек днища, обечаек люков и патрубков - была использована сталь класса С345. В числе ее преимуществ - однородность состава, высокие прочностные свойства. Она применяется в ответственных элементах конструкций, которые в процессе эксплуатации подвергаются динамическим и переменным силовым воздействиям.

Как отметил заместитель генерального директора АО "Транснефть - Западная Сибирь" по эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов Артем Федоров, строительство новых резервуаров на ЛПДС "Омск" - это важная часть планомерной модернизации производственной инфраструктуры по транспортировке нефтепродуктов.

"Вопрос повышения эксплуатационных и технологических характеристик магистральных нефтепродуктопроводов особенно актуален. Регулярно проводится внутритрубная диагностика МНПП, реконструкция линейной части, внедряются средства телемеханики и автоматизации, проводится техперевооружение и капитальные ремонты производственных мощностей. Цель - обеспечение высокого уровня надежности, приведение технического состояния объектов к нормативным стандартам с соблюдением требований экологической и промышленной безопасности", - подчеркнул Артем Федоров.

В настоящее время на ЛПДС "Омск" ведется строительство еще четырех резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"