Власти Кузбасса проверят информацию о голодных обмороках в школах

В школах Кемеровской области пройдут проверки, вызванные информацией о случаях голодных обмороков у учащихся из-за нехватки денег на обеды.

Об участившихся обращениях классных руководителей сельских школ по поводу социального расслоения учащихся, связанного с питанием, сегодня на сессии областного парламента рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын. Работникам обладминистрации поручено проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. В проверках примут участие также депутаты облсовета, сенаторы и общественники.

В свою очередь в пресс-службе администрации региона корреспонденту "РГ" сообщили, что факт подобных обращений, а также благотворительных акций, инициированных омбудсменом, подтвердить сейчас не представляется возможным. По словам Кислицына, все это конфиденциальная информация.

По данным обладминистрации, горячим питанием в общеобразовательных организациях Кузбасса по итогам 2018 года охвачено более 90 процентов учащихся 1-11 классов, что превышает общероссийский показатель. Действует в области и система поддержки. За счет средств областного бюджета организовано льготное питание для учащихся из многодетных малообеспеченных семей. Практически во всех муниципальных образованиях Кузбасса утверждены дополнительные льготные категории (дети из малообеспеченных семей, опекаемые, дети ветеранов боевых действий и т.д.), дотации которым выделяются из местных бюджетов. В 2018 году, по официальным сведениям, на льготное питание в школе, которое получают более 56 тысяч учащихся, регион направил свыше 191 миллиона рублей, а местные бюджеты - свыше 247 миллионов.

- У нас в голодные обмороки дети не падают, - ответил на вопрос корреспондента "РГ" директор одной из малокомплектных сельских школ Кемеровского района. - Но семь из 36 учащихся в столовую не ходят. Обед стоит 25 рублей в день. Но, видимо, и таких денег у родителей этих ребятишек нет. Наш совхоз распался еще в 1992-м, тогда в школе 120 учащихся числилось. А сейчас работы в деревне нет совсем, и тех, кто свое хозяйство держит, можно пересчитать по пальцам… Хотя поддержка существует. На обеды детям из многодетных семей полагается по 50 рублей. По 10 рублей выделяют из районного бюджета малообеспеченным. Раньше столько же доплачивали еще и ученикам начальных классов, а также ребятам, которых подвозят к нам на учебу из соседних деревень (таких у нас 12 человек). Теперь - нет.