ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму

Крымское управление УФСБ опубликовало видео обыска и задержания крымчанина, подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании "батальон имени Номана Челебиджихана".

На записи видно, как оперативники изучают документы и оргтехнику в частном домовладении. В результате изъяты телефоны и компьютер.

После этого задержанный подписал предоставленные ему для ознакомления процессуальные документы. Далее спецназовцы увозят участника крымскотатарского батальона в служебном автомобиле.

Задержанный обвиняется в том, что в 2016 году вступил в так называемый "батальона имени Номана Челебиджихана" и прошел там спецкурсы, в том числе учился обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности также входила личная охрана командира батальона, одного из лидеров запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Ленура Ислямова и выполнение поставленных им задач.

Эти деяния квалифицированы ФСБ по части 2 статьи 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ".