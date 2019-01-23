В Крыму задержан участник украинского вооруженного батальона

В Крыму задержан 24-летний житель полуострова, подозреваемый в участии в украинском незаконном вооруженном формировании "батальон имени Номана Челебиджихана". Об этом сообщило УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Задержанному инкриминирована часть 2 статьи 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ". Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

- Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды "батальона" и прошел там спецподготовку, в том числе учился обращению с огнестрельным оружием, - сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ. - В его обязанности входила личная охрана командира батальона Ленура Ислямова и выполнение поставленных им задач.

Ранее УФСБ сообщило об обысках по месту регистрации двух участников украинского батальона имени Челебиджихана, созданного в Херсонской области. Это формирование было создано одним из сторонников запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Ленуром Ислямовым. Бойцы батальона участвовали в подрыве линий электропередачи в Крым, а также блокаде полуострова.