В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проходят в домовладениях по месту проживания бойцов батальона, созданного по инициативе одного из лидеров запрещенного в РФ решением Верховного суда крымскотатарского меджлиса Ленура Ислямова.

- По оперативной информации, подозреваемые являются участниками незаконного вооруженного формирования "батальон им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, - отметили в УФСБ.

Ранее в ноябре 2018 года, крымское УФСБ задержало 22-летнего активиста этого незаконного украинского вооруженного формирования, который проходил стажировки у украинских военных инструкторов.

Крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана и вооруженное формирование "Аскер" созданы в 2014 году бывшим крымским вице-премьером Ленуром Ислямовым. В первые месяцы 2014 года он поддерживал воссоединение Крыма с РФ, а потом с экстремистами запрещенного в РФ меджлиса организовывал продуктовую, экономическую и энергетическую блокаду полуострова путем перекрытия дорог и подрыва ЛЭП в Херсонской области. Из уст радикалов не раз звучали призывы к возвращению Крыма в состав Украины вооруженным путем.