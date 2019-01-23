Минстрой предложил предотвращать утечки газа советскими методами

В связи со взрывами бытового газа в Магнитогорске , Шахтах , а до этого и в других городах вопросы безопасности в сфере ЖКХ приобрели особую остроту. Эта тема стала одной из главных в ходе "правительственного часа" в Госдуме с участием профильного министра Владимира Якушева. Глава Минстроя рассказал о готовящихся мерах в данной сфере.

Ведомство подготовило "дорожную карту", в которой содержатся предложения по недопущению подобных трагедий впредь. Одна из мер - это введение так называемых одорантов. "Те, кто родом из Советского Союза, помнят, как у нас сильно пах газ, когда у нас где-то происходила утечка. К этому необходимо вернуться", - сообщил министр. Он пояснил, что это недорогое и эффективное решение, которое поможет вовремя выявлять утечки.

Отметим, что одорант - это вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха. Он не представляют угрозу здоровью, так как концентрация такой примеси очень незначительна.

Другое предложение - переход на единый договор на содержание внутридомовых газовых сетей и всего газового оборудования, которое находится внутри квартиры. Внедрения формулы "один дом - один договор" улучшит контроль над небезопасным оборудованием.

Еще одна часть плана также касается решения проблемы попадания проверяющих организаций в квартиры, где есть подозрение о том, что газовое оборудование не соответствует всем необходимым стандартам. Минстрой предлагает существенно ускорить процесс принятия решения по получению доступа в квартиры, жильцы которых не хотят пускать контролеров.

Однако Якушев подчеркнул, что необходимо оставить решение в компетенции суда, ведь "необходимо не нарушить право граждан на неприкосновенность жилища". Так что выходом будет введения ускоренной судебной процедуры, чтобы контролирующие органы смогли вовремя предотвратить "угрозу для жизни и здоровья других граждан".

И, наконец, еще одно ключевое, но пока дискуссионное предложение - установка в многоквартирных домах газоанализаторов за госсчет. Правительство, по словам министра, готовится в ближайшее время представить свою позицию по поводу повсеместной установки этих приборов, что может потребовать до 300 млрд рублей. "Надо принять решение, по какому направлению двигаться, и оценить наши финансовые возможности", - пояснил министр. По его словам, речь идет о приборах с функцией сигнализации или блокировки подачи газа в случае утечки.

В Госдуме предлагают устанавливать их за счет средств Фонда капитального ремонта. Законопроект на эту тему внесли представители "Справедливой России" и депутат от парламентского большинства.

Просто проводить проверки и ужесточать наказания за нарушения в газовой сфере - недостаточно, заявил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Нужно менять систему контроля за газовым оборудованием в наших домах, менять систему газообеспечения, систему безопасности граждан", - уверен депутат-"единоросс". А в ЛДПР предложили радикальный метод профилактики газовых утечек - отказываться от многоквартирных домов в пользу малоэтажного строительства.

Участники "правительственного часа" обсудили и другие важные темы из сферы ведения министерства. Отвечая на вопросы депутатов, Якушев сообщил, что Минстрой не поддерживает возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии. По словам министра, результаты проведенных экспериментов по введению соцнормы получились противоречивыми. Консультации на эту тему продолжатся.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги обсуждения, призвал, в частности, взять на контроль и рассматривать в оперативном порядке ситуацию с ценообразованием на услуги ЖКХ в регионах. На контроле, по оценке главы нижней палаты, должна оставаться и ситуация с обманутыми дольщиками, оказавшихся в сложной ситуации по вине недобросовестных застройщиков и бездействия местных властей. "Было бы правильно, чтобы профильный комитет предложил конкретные пути решения этого вопроса, проработав их вместе с министерством, предложил Володин. - Нам необходимо подставить плечо людям, оказавшимся в этом непростом положении".