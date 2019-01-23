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23.01.2019 14:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Многодетная мать из Таганрога получит прибавку к пособию в 47,5 рубля

Текст: Александр Гавриленко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Администрация Таганрога окажет правовую и материальную помощь многодетной матери, которая несколько дней назад получила от города пособие в размере 47,5 рублей, сообщает "Интерфакс". Информация об "издевательской выплате" несколько дней буквально взорвала интернет и вызвала бурю негодования среди пользователей соцсетей.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Как ранее выяснил корреспондент "РГ", чиновники действовали в рамках закона - ей компенсировали сумму, недостающую до прожиточного минимума. Однако всех возмутил формализм сотрудников администрации. И вот накануне женщину пригласили на консультацию. Специалисты подскажут, на какие еще виды помощи она имеет право. Также ей будет предоставлена материальная помощь из резервного фонда главы администрации, от 10 до 15 тысяч рублей.

Как выяснилось, ее детям также нужна медицинская помощь. Они будут отправлены на лечение в одну из больниц города. По данным ТАСС, городские власти пообещали компенсировать ей расходы, которые она уже затратила на лекарства.

Кроме того, семье готовы помочь с улучшением жилищных условий, однако, по словам мэра Таганрога Андрея Лисицкого, женщина еще не обращалась к ним с подобным вопросом. Власти также взяли под контроль выплату алиментов от одного из ее бывших супругов.

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