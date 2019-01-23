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23.01.2019 11:57
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Керчи завершено опознание погибших на танкерах моряков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керчи завершена процедура опознания тел моряков со сгоревших танкеров "Маэстро" и "Канди", доставленных накануне в городской морг. Об этом "РГ" сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
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- Из десяти моряков опознаны тела четырех граждан Турции и шести граждан Индии, - сказал Мельгазиев.

Опознание прошло в присутствии генерального консула Турции в Новороссийске Юнуса Эмре Озигджи, который вчера вечером приехал в Керчь на автомобиле и встретился с соотечественниками. Власти Индии с администрацией Керчи еще не контактировали.

- Теперь консульство Турции в Новороссийске займется оформлением документов, - уточнил Мельгазиев. - Их подготовят для транспортировки на родину и погибших, и 12-ти спасенных моряков.

По информации "РГ", сейчас консульство прорабатывает возможность перевозки членов экипажей "Маэстро" и "Канди" самолетами авиакомпании Turkish Airlines из ближайших к Керчи аэропортов.

Фото: РИА Новости
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В то же время, по словам Мельгазиева, состояние привезенных вчера в Керчь моряков стабильное.

- Их здоровье не вызывает опасений, - отметил вице-мэр. - Пока они находятся под наблюдением врачей. Им назначено лечение от ожогов и заболеваний, вызванным переохлаждением - ларингита и других диагнозов.

Напомним, из 32 членов экипажей кораблей спасти удалось 12 человек, найдены и опознаны тела десяти из них. Для поисков еще 10 моряков сегодня утром продолжилась операция в акватории Черного моря.

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