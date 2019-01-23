В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона

Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании "батальон им. Н. Челебиджихана", который был задержан сегодня утром. Об этом "РГ" сообщили в канцелярии суда.

Участник организованного в Херсонской области батальона арестован до 23 марта с учетом представленных УФСБ доказательств. Ему инкриминируется часть 2 статьи 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ").

Адвокаты ходатайствовали об избрании меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, но в этой просьбе суд отказал.

Фигурант дела обвиняется в том, что в 2016 году вступил в так называемый "батальона имени Номана Челебиджихана" и прошел там спецкурсы, в том числе учился обращению с огнестрельным оружием. Также он охранял главаря батальона, одного из лидеров запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Ленура Ислямова. Сегодня в дома подозреваемого были проведения обыски и изъятие вещественных доказательства по уголовному делу.