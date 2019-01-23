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23.01.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экипаж рейса Сургут-Москва: Угонщик не был пьян и угрожал применить оружие

Текст: Екатерина Призова

Самолет Сургут-Москва, накануне вынужденно севший в Ханты-Мансийске из-за угроз пассажира, приземлился в столичном Шереметьево. Стюардесс рейса уже ожидали журналисты. Девушки рассказали о ситуации на борту. В частности, по их словам, угонщик не был пьян, как сообщалось ранее.

"Через 30 минут после взлета пассажир обратился к бортпроводникам с требованием изменить курс полета на Афганистан. Так же он заявлял, что у него есть оружие и в случае, если мы не выполним его просьбу, он его применить к пассажирам и экипажу. "Плохо будем всем" - это его слова", - рассказала в эфире телеканала "Россия-24" старший бортпроводник Ева Крайчек.

Фото: СК РФ
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Экипаж действовал в соответствии с инструкцией, паники в салоне не было, пассажиры были спокойны - девушки сделали все, что от них зависело. "Конечно, это стресс, но мы не могли проявлять свои эмоции, чтобы не вызвать панику: вели себя, как обычно, выполняли свою работу", - добавили они.

По слова стюардесс, угонщик самолета обратился к одной из них, Марии Никулиной, сказал, что у него есть официальное сообщение для командира корабля, и потребовал изменить курс.

"Признаков алкогольного опьянения не было, он вел себя адекватно, речь была связная, запаха алкоголя не было, наркотического опьянения тоже, похоже, не было - поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", - сообщили бортпроводники.

После незапланированной посадки в Ханты-Мансийске, все время, пока экипаж ожидал прибытия спецслужб, угонщик самолета смотрел в иллюминатор. "Мы сообщили ему, что сейчас будет дозаправка, чтобы нам хватило топлива долететь до Афганистана, он успокоился и смотрел в иллюминатор, ни с кем не разговорила, видимо уснул", - уточнили стюардессы.

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