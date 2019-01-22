Подозреваемый в захвате самолета Сургут-Москва официально задержан

Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. "В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

К этому часу следователи завершили осмотр воздушного судна, изъяли биологические образцы и передали их на исследование.

"Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете не обнаружено. Допрошены все взрослые пассажиры, а также члены экипажа, изъяты записи камер видеонаблюдения", -рапортует следственное ведомство.

По месту жительства подозреваемого идет обыск, правоохранительные органы допрашивают его родственников и соседей.