Видео: Криминалисты осматривают угнанный самолет Сургут-Москва

На борту захваченного самолета сообщением Сургут-Москва авиакомпании "Аэрофлот" работают следователи и криминалисты СК России. Видео следственных мероприятий в своем официальном канале в мессенджере WhatsApp распространила пресс-служба ведомства.

Эксперты изучают место, на котором сидел неадекватный пассажир, делают снимки, снимают следы со стекла иллюминатора.

Напомним, сегодня днем борт, направлявшийся из Сургута в столичный аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет изменил курс по требованию одного из пассажиров: мужчина был нетрезв, угрожал оружием, которое у него якобы было при себе, попытался вломиться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан.

В аэропорту Сургута, после того, как стало известно об угоне вылетевшего отсюда лайнера, тщательно проанализировала данные видеокамер и архивные записи досмотровой техники: наличие у дебошира оружия не подтверждается.

Злоумышленник был задержан - сейчас его допрашивают. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 211 УК РФ "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".