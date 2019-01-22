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22.01.2019 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК обнародовал видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва

Текст: Татьяна Воробьева

Короткое видео допроса предполагаемого угонщика самолета Сургут-Москва обнародовал в своем официальном канале в мессенджере WhatsApp Следственный комитет РФ.

"Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова", - говорится в описании к видео.

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На вопрос оперативника, был ли у него при себе своей телефон, задержанный мужчина отвечает утвердительно.

Напомним, сегодня днем лайнер, следовавший из Сургута в Москву, вернулся в Югру и совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Причиной стали угрозы со стороны одного из пассажиров: он требовал направить борт в Афганистан.

По предварительным данным СК РФ, угнавший самолет пассажир был пьян, он заявлял, что у него есть оружие, а во время полета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. "в" часть 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

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