СК обнародовал видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва

Короткое видео допроса предполагаемого угонщика самолета Сургут-Москва обнародовал в своем официальном канале в мессенджере WhatsApp Следственный комитет РФ.

"Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова", - говорится в описании к видео.

На вопрос оперативника, был ли у него при себе своей телефон, задержанный мужчина отвечает утвердительно.

Напомним, сегодня днем лайнер, следовавший из Сургута в Москву, вернулся в Югру и совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Причиной стали угрозы со стороны одного из пассажиров: он требовал направить борт в Афганистан.

По предварительным данным СК РФ, угнавший самолет пассажир был пьян, он заявлял, что у него есть оружие, а во время полета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. "в" часть 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).