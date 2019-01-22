Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва

В Сети появились видеокадры штурма салона самолета Сургут-Москва, который сегодня из-за требований одного из пассажиров изменил курс следования.

"Забежали несколько человек с пистолетами и вытащили одного из своего кресла. Не понятно, что творится, - комментирует автор ролика происходящее в самолете.

Командир экипажа выразил благодарность пассажирам за понимание, после чего закованного в наручники нарушителя выводят из салона воздушного судна. Завершение спецоперации пассажиры встретили аплодисментами.

Напомним, сегодня днем лайнер, летевший в столичный аэропорт Шереметьево, вернулся в Югру и совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. По предварительным данным СК РФ, угнавший самолет пассажир был пьян, он заявлял, что у него есть оружие, а во время полета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс.

На данный момент мужчина задержан. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Возбуждено уголовное дело по п. "в" часть 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

В ходе штурма самолета и задержания нарушителя никто не пострадал. Глава Сургута Вадим Шувалов поблагодарил на своей странице в соцсети экипаж рейса и спецслужбы за оперативность и профессионализм.