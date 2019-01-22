В Сургуте опровергли наличие оружия у угонщика самолета

В аэропорту Сургута, после того, как стало известно об угоне вылетевшего отсюда лайнера, тщательно проанализировала данные видеокамер и архивные записи досмотровой техники.

"Действия сотрудников службы авиационной безопасности полностью соответствовали требованиям. Каких-либо запрещенных к перевозке предметов и веществ на борт допущено не было", - говорится в официальном сообщении воздушной гавани.

Напомним, ранее борт, направлявшийся в столичный аэропорт Шереметьево, развернулся в небе над Югорском и совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет изменил курс по требованию одного из пассажиров: мужчина был пьян, заявлял, что у него есть оружие, а во время полета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан.

Правоохранительные органы пока не подтверждают информацию о том, что у буйного пассажира действительно имелось при себе какое-то оружие.

"Поговорил с генеральным директором сургутского аэропорта Евгением Дьячковым. Досмотр пассажир прошел нормально, оружия при себе не имел. А вот что было после посадки - будут выяснять оперативники", - написал на своей странице в соцсети мэр Сургута Вадим Шувалов, подчеркнув, что сотрудники аэропорта - отлично обученные специалисты. "Я сам летаю и вижу, какое внимание уделяется безопасности пассажиров", - сказал он.

На данный момент злоумышленник задержан - его допрашивают следователи.

Аэропорт в Сургуте работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Задержавшиеся в Ханты-Мансийске пассажиры рейса Сургут - Москва ожидают прибытия резервного борта. "Их обеспечили горячим питанием, зарезервированы места в гостиницах для тех, кто не вылетает сегодня. Также авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает возможность переоформления билетов для тех пассажиров, у кого ранее были запланированы стыковочные рейсы", - сообщает официальный паблик правительства Югры.