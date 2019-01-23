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23.01.2019 12:22
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от обморожений

Текст: Роман Маркелов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от обморожений в связи с установлением устойчивых холодов на большей части территории России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, к обморожению могут привести тесная и влажная одежда и обувь, переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, провоцирующим фактором также может быть курение и употребление алкоголя, перечисляют в службе.

Для защиты от обморожений специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать употребления спиртных напитков, поскольку алкогольное опьянение вызывает только иллюзию тепла, провоцируя еще большую его потерю. Также рекомендуется не курить на морозе из-за уменьшения периферийной циркуляции крови после употребления табака.

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала года

Роспотребнадзор советует носить свободную одежду и одеваться многослойно - это позволит удержать тепло. Также рекомендуется использовать термобелье и носить непромокаемую верхнюю одежду. Не стоит выходить на улицу и без варежек, шапки и шарфа.

Нельзя позволять обмороженному замерзнуть еще раз, а также снимать на улице обувь с обмороженных ног. Роспотребнадзор рекомендует прятаться от ветра, а перед выходом на мороз на продолжительное время - плотно поесть.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что число больных гриппом и ОРВИ в январе значительно выросло, передает РИА Новости. По ее словам, уровень заболеваемости зафиксирован в 13 регионах.

Холодная погода в России характерна для конца января, указывают в Гидрометцентре. В целом это самый холодный период в году. В частности, в Москве среднесуточная температура устанавливается на уровне -10 градусов. С начала февраля температура постепенно начинает повышаться.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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