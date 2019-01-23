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23.01.2019 19:54
Рубрика: Культура

Пиковая дама помогла

Российский баритон победил в Париже
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
Французский международный конкурс певцов Paris Opera Competition, один из самых молодых в мире, ныне проходил лишь в шестой раз. Но влиятельным жюри и интересной конкурсной программой, требующей от конкурсантов не только безупречного вокала, но незаурядного актерского мастерства, неизменно привлекает всеобщее внимание и сулит своим победителям заметное будущее в профессии. Ныне лучшим назвали россиянина Илью Кутюхина.

Певец - выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Широкой аудитории он, быть может, запомнился участием в 2014 году в телепроекте "Большая опера", однако он довольно быстро сошел с дистанции. По окончании учебы он три сезона был артистом Молодежной оперной программы Большого театра, возглавляемой Дмитрием Вдовиным.

За эти годы он исполнил четыре заметных партии - Моралеса в "Кармен" Бизе, Щелкалова в "Борисе Годунове" Мусоргского, Доктора Малатесты в "Доне Паскуале" Доницетти и Гульельмо в опере Моцарта "Так поступают все женщины", но в труппу Большого театра не был приглашен.

Фото: Лилия Ольхова/Зал "Зарядье"
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До финала конкурса на подмостках Thеаtre des Champs Elysеes добрались десять человек. Так как по правилам соревнования все арии, дуэты и ансамбли исполняются в театральной форме, участники неделю репетировали, прежде чем предстать перед жюри, состоящем в большинстве из руководителей ведущих оперных театров Европы, а потому являющихся и потенциальными работодателями.

Победу - Первую премию, подкрепленную призом "Зрительских симпатий", Илье Кутюхину принесли ария Елецкого из "Пиковой дамы" Чайковского, дуэт и ансамбль из оперы Доницетти - французской версии "Фаворитки" и "Лючии ди Ламмермур". Сейчас на победной волне певца ждут новая серия ответственных прослушиваний и спектаклей, среди которых ближайшая премьера - "Пиковая дама" в феврале на сцене Вильнюсской "Сити-Оперы". Именно они должны будут подтвердить верность судейского жюри в Париже.

Культура Музыка Классика В мире Европа Франция
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