СМИ: ФБР просит Трампа срочно найти деньги для финансирования ведомства

В связи с приостановкой работы правительства ("шатдауна"), который продолжается уже более месяца, Федеральное бюро расследований (ФБР) не может оплачивать услуги осведомителей, приобретать наркотики дли проведения операций под прикрытием и даже обновлять лицензии на свою деятельность, сообщает информационное агентство AFP.

Следователи и судебные представители страдают от нехватки денег для выезда на опрос свидетелей и на оплату работы переводчиков. При этом создается ситуация, когда важная информация может быть навсегда утеряна. "Каждый день "шатдауна" наносит ущерб контртеррористическим и контрразведывательным операциям по всем миру", - цитирует издание президента ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Тома О`Коннора. По словам представителя спецслужбы, офисы ФБР не имеют денег для организации нормальной работы на местах. В том числе, не могут покупать зимние покрышки для служебных автомашин, копировальные аппараты и другую оргтехнику.

Президент ассоциации назвал ситуацию "невыносимой". Больше месяца порядка тринадцати тысяч агентов ФБР продолжают работу, не получая вознаграждения.

"Политики в Вашингтоне должны, наконец, договориться, и обеспечить немедленное финансирование ведомства", - призвал О`Коннор.

Напомним, деятельность американского правительства частично приостановлена с 22 декабря 2018 года. Республиканцы и демократы не смогли согласовать параметры временного бюджета. Администрация Дональда Трампа настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой. Демократическая партия возражает против этих планов.