Тарасова и Морозов: Ошибка в короткой программе дорого нам стоила

Действующие чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов уступили в короткой программе французской паре Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Однако россияне настраиваются на борьбу в произвольной программе, о чем они рассказали на пресс-конференции.

Женя, Володя, почему вы решили вернуться к прошлогодней программе на музыку Рахманинова?

Евгения Тарасова: Вернуться к прошлогодней программе было общим решением. В этой программе мы более мощно катаемся, чем в поставленной к новому сезону. Нам она действительно нравится больше.

Как оцените свой прокат?

Владимир Морозов: Была грубая ошибка на прыжке. А это сильно наказуемо. Так что мы получили не те баллы, на которые могли рассчитывать при чистом прокате.

Евгения Тарасова: Да, эта ошибка стоила нам баллов. Наверное, не было тех эмоций, которые настраивают на чистый прокат. Будем настраиваться на произвольную программу. Отставание можно отыграть. Все восполнимо.

Вы защищаете титул чемпионов Европы. Это оказывает дополнительное волнение?

Владимир Морозов: Нет, не зацикливается на этом. Нужно просто выходить и делать свою работу.