Тарасова и Морозов: Ошибка в короткой программе дорого нам стоила

Новости

Путин заявил о гарантиях безопасности россиянам в Турции 21:41
Беларусь готовится к годовщине освобождения от гитлеровских захватчиков 21:35
В Самаре произошел повторный прорыв на теплотрассе 21:35
Афонские монахи осуждают политику Константинопольского патриарха 21:25
Путин оценил усилия Анкары по стабилизации ситуации в Идлибе 21:24
МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии 21:23
Астрономы зафиксировали неизвестную вспышку на "кровавой" Луне 21:20
Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на ЧЕ 21:19
Путин обсудил с Эрдоганом дату запуска "Турецкого потока" 21:16
В Южной Корее впервые арестован бывший глава Верховного суда 21:13
Путин: Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом 21:11
Прокуратура зафиксировала снижение преступности в Ростовской области 21:09
В ДНР взяли в плен украинского диверсанта 20:52
В США признал себя виновным расист, зарубивший мечом афроамериканца 20:38
В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 20:12
Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева 19:48
Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара" 19:46
Меркель раскритиковала Британию за Brexit 19:41
Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер 19:37
Цены на яйца за неделю снизились 19:08
До минус 28 градусов похолодает к концу недели в центре России 19:07
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона 18:50
Московский омбудсмен посетила арестованных украинских моряков 18:37
Самодурова: буду и дальше доказывать, что достойна высоких оценок 18:34
Avito обвинил Auto.ru в краже объявлений 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 21:43
Рубрика: Спорт

Тарасова и Морозов: Ошибка в короткой программе дорого нам стоила

Текст: Анна Козина (Минск)
Фото: Михаил Синицын

Действующие чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов уступили в короткой программе французской паре Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Однако россияне настраиваются на борьбу в произвольной программе, о чем они рассказали на пресс-конференции.

Женя, Володя, почему вы решили вернуться к прошлогодней программе на музыку Рахманинова?

Евгения Тарасова: Вернуться к прошлогодней программе было общим решением. В этой программе мы более мощно катаемся, чем в поставленной к новому сезону. Нам она действительно нравится больше.
Алина Загитова лидирует на чемпионате Европы по фигурному катанию

Как оцените свой прокат?

Владимир Морозов: Была грубая ошибка на прыжке. А это сильно наказуемо. Так что мы получили не те баллы, на которые могли рассчитывать при чистом прокате.

Евгения Тарасова: Да, эта ошибка стоила нам баллов. Наверное, не было тех эмоций, которые настраивают на чистый прокат. Будем настраиваться на произвольную программу. Отставание можно отыграть. Все восполнимо.

Вы защищаете титул чемпионов Европы. Это оказывает дополнительное волнение?

Владимир Морозов: Нет, не зацикливается на этом. Нужно просто выходить и делать свою работу.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2019 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября