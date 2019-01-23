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Том Харди сыграет в сериале по Диккенсу от автора "Острых козырьков"

Новости
    23.01.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков

Стивен Найт, шоураннер сериала "Острые козырьки", анонсировал экранизации минимум пяти книг Чарльза Диккенса для BBC - в формате мини-сериалов.

Как сообщает Collider, первым в этой обнадеживающей и несомненно отрадной череде станет обещанная еще в 2017-м, когда Найт и Харди зачинали "Табу", "Рождественская песнь" (A Christmas Carol), где одну из ролей сыграет прекрасный Том Харди. Кого именно - пока не раскрывается. Известно лишь, что она - "ключевая".

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, Том выступит исполнительным продюсером проекта, в котором заявлены три серии.

Премьера обещана на Рождество.

Что до остальных четырех экранизаций, которые Найт планирует перенести на экраны "в течение шести или семи лет", там, согласно его словам, идея следующая: собрать на экране по максимуму великих актеров современности - "лучших в мире" - и хорошенько освежить эту и без того нетленную классику.

Вероятно, вторым мини-сериалом Найта станет "Дэвид Копперфильд".

"Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями" (A Christmas Carolin Prose, Being a Ghost Story of Christmas), чаще - просто "Рождественская песнь", впервые изданная в 1843-м, - одно из самых любимых и цитируемых произведений Диккенса.

Состоит из пяти глав, которые автор назвал "строфами". Именно там фигурирует скряга Скрудж, далее - имя нарицательное.

Экранизациям, адаптациям и цитированиям "Песни" в масскульте - несть числа.

Второй сезон "Табу" должен выйти в этом году. Пока без даты.

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