В ДНР взяли в плен украинского диверсанта

Украинский диверсант попал в плен в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Вчера на мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырех боевиков предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Прорваться диверсантам не удалось - на их пути оказалась сигнальная мина. Трое военнослужащих смогли скрыться, а еще одного задержали. Он сдался в плен, отметил Безсонов.

Напомним, 20 января ДНР задержала украинского силовика, который в одиночку пытался атаковать их позиции, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.