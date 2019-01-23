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23.01.2019 09:40
Рубрика: В мире

В Южной Корее с самолета заметили огромное изображение флага КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Неожиданный скандал разразился в Южной Корее. В городе Ансон обнаружили огромное изображение флага Северной Кореи, что наказуемо законом. Эта "реклама КНДР" видна лишь с высоты птичьего полета и является скорее простым совпадением, но консервативные организации уже требуют перестроить из-за этого целую площадь города.
Площадь Нэхеголь. Фото: Naver Map Площадь Нэхеголь. Фото: Naver Map
Площадь Нэхеголь. Фото: Naver Map

Шумиха началась в городе Ансон провинции Кёнги, который находится в нескольких десятках километров от Сеула и является городом-спутником столицы. Как сообщили в мэрии города, несколько дней назад на них обрушились звонки, в которых в основном пожилые жители сразу же начинали ругаться, подчеркивая, "что здесь не Северная Корея!" и "Нечего рекламировать наших врагов-коммунистов!" Потом в Интернете появились соответствующие обращения с критикой в адрес властей города.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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Как выяснилось, проблему усмотрели в рисунке на огромной площади Нэхехоль города (Нэхехоль в переводе означает "низкое место, низменность" и является самым старым прежним названием нынешнего города Ансон). С высоты птичьего полета или даже с самолета видно изображение в центре площади большой звезды, которая вписана в белый круг диаметром 14 метров. Остальной фон и сама звезда являются темного красного или бардового цвета из-за использованной плитки. В итоге получается, что это сильно напоминает изображение государственного флага Северной Кореи.

Реклама символов и идеологии КНДР в Южной Корее наказуема по закону. Кроме того, несмотря на наблюдающееся в последнее время улучшение межкорейских отношений, в Южной Корее существует очень много тех, кто критически настроен к КНДР.

Несколько общественных организаций консервативной направленности потребовали от властей принять меры: перестроить площадь и наказать "прокоммунистически настроенных служащих". Журналисты же стали выяснять, как произошло, что в городе на площади появился "флаг КНДР".
В мэрии Ансона признали, что действительно изначально они и создавали из плитку звезду, но не думали, что в этом увидят "идеологическую диверсию". "Площадь весьма большая, вот чтобы сделать какой-то акцент для разнообразия мы и выложили звезду, окружив ее фоном. Звезда же не только символ Северной Кореи. Ее много кто еще использует, в том числе и США", - отметил сотрудник мэрии.
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Муниципальный служащий также выразил недоумение по поводу шумихи, так как площадь создали сначала в 2005 году, несколько раз меняли оформление, а окончательный нынешний вид она приобрела в октябре 2015 года. "Получается, что больше трех лет это никому не мешало, не подрывало идеологические основы свободного общества, а теперь вдруг это поняли?" - прокомментировал на условии анонимности сотрудник мэрии. Естественно, что в правительстве города заверили, что никто не собирался пропагандировать изображение флага Северной Кореи, тем более что еще пару-тройку лет назад на Юге у власти были консерваторы, которые были жестко настроены к Пхеньяну.

Тем не менее сейчас думают, как поступить дальше. Площадь большая, является одним из любимых мест для отдыха корейцев. На создание белого фона для звезды ушло около семи тысяч плиток, а потому замена их "влетит в копеечку", если, конечно, противники не успокоятся и не примут точку зрения, что звезда - символ не только КНДР.
 

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