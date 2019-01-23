В Кремле не стали комментировать идею соцнорм на электроэнергию

В Кремле пока не комментировали предложение ввести социальную норму энергопотребления.

"Идет экспертное обсуждение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сначала все-таки нужно дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров", - заметил Песков. "Пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме", - добавил он.

Согласно социальной нормы энергопотребления (300 кВтч) предусматривается оплата по базовому тарифу и его рост при превышении, сообщает издание "Коммерсант".