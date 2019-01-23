В Латвии избрано правительство под скипетром гражданина США

Спустя ровно 20 лет после вхождения в Рижский замок бывшей канадской подданной Вайры Вике-Фрайберга, избранной в конце прошлого века президентом страны, кресло премьера Латвии 23 января по итогам голосования в сейме занял еще один уроженец американского континента - 54-летний Кришьянис Кариньш. За утверждение сформированного им правительства проголосовал 61 депутат, против были 39 парламентариев, сообщает местный информационный портал.

К дележу правительственного пирога были допущены, как уже сообщала "РГ", представители "Нового Единства", Новой консервативной партии, "Кому принадлежит страна?", "Для развития/За!" и "Все для Латвии" - "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, которые, образовав коалицию, отправили в оппозиционные кулуары крупнейшую фракцию в парламенте - "Согласие" и партию предыдущего премьера страны.

Итак, в кабинет лингвиста по образованию Кришьяниса Кариньша вошли: вице-премьер, министр обороны Артис Пабрикс; вице-премьер, министр юстиции Янис Борданс; знакомый по прежнему кабинету министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр финансов Янис Рейрс.

Пост министра внутренних дел закреплен за Сандисом Гиргенсом, а главы ведомства по охране среды и регионального развития - за Юрисом Пуце. Министром здравоохранения назначена Илзе Винькеле, а обязанности главы минкульта продолжит выполнять Даце Мелбарде, сохранил министерский портфель и Каспар Герхардс, пересев, правда, в кресло министра земледелия.

Партнеры по коалиции из пяти партий еще с самого утра поставили свои подписи под договором о сотрудничестве, правительственной декларацией и договором о фискальной дисциплине. На разработку декларации, которая определяет основные направления государственной политики, по информации местных источников, у "братьев по оружию" ушло меньше двух недель. Неравнодушные эксперты успели подсчитать, что это почти космическое ускорение после почти четырех месяцев борьбы за место под солнцем в кабинете правительства.

И хотя лидер кабинета, представляющий самую сиротливую фракцию в сейме из восьми депутатов, публично позиционирует себя "новой силой" во власти, по содержанию текст декларации, с которым успела ознакомиться пресса, местами очень напоминает аналогичный документ его предшественника. А наиболее скандальные инициативы, полагают обозреватели, связаны с желанием новых правящих сил взять под контроль крупнейшие порты в Риге, Вентспилсе и Лиепае, в которых до сих пор и государственные, и муниципальные чиновники были представлены поровну и реформой муниципальной власти.

Кстати, многочисленные расхождения в идеологических установках коалиции помешали вписать в декларацию свои самые яркие предвыборные обещания. В документе умалчивается, например, о предоставлении автоматического гражданства детям неграждан, на котором пытался еще в прошлом году настаивать президент Вейонис. Зато нет ничего удивительного в том, что слуги народа берутся обеспечить оборонному бюджету минимум 2% от ВВП, сохранив курс на трансатлантический альянс и политику санкций против России.

Правительство Латвии, судя по его составу, будет иметь ярко выраженный консервативно-националистический характер. Во-первых, оно "поддержит перевод среднего образования на латышский язык, а также усилит воспитание патриотизма на всех образовательных уровнях, особенно в дошкольных учреждениях". Более того, кабинет "хочет укреплять и развивать латышский язык как "инструмент сплочения общества", а также помочь уехавшим за границу сохранить латышский язык для новых поколений".

Выступая в сейме Кариньш подчеркнул, что, учась на ошибках прошлого, новая коалиция будет больше прислушиваться к оппозиции, "которая находится в оппозиции не к государству, а к правительству". Коалиционные партии, по его словам, готовы рассматривать предложения оппозиции по существу.

Однако в дебатах перед голосованием за новое правительство председатель оппозиционной партии Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе подверг сомнению обещания американского протеже. Правительство Кариньша когда-то тоже уйдет в историю, отметил он, а в зале парламента и сегодня сидят очень многие, кто уже давал обещания, которые теперь оказались ложью.

Правительством "кинутых избирателей" и невыполненных обещаний считает кабинет Кариньша и депутат фракции "Согласия" Вячеслав Домбровский. Он полагает, что деятельность синклита избранных чиновников закончится очередным разочарованием, хотя и не стал прогнозировать, как долго он продержится. Депутат, которого цитирует местное радио, надеется, что правительство "распадется достаточно быстро, чтобы не доставить слишком большой боли избирателям", но напоминает, что "нет ничего более постоянного, чем временное".

Кстати, будущие премьер и министры, у которых, как говорится, "все ходы были записаны", были так уверены в своей победе, что заранее стали формировать свою свиту. А номинированный президентом глава правительства предупредил тех депутатов из коалиции, которые обещали не голосовать за утверждение нового кабмина, что они "не будут считаться частью правящей коалиции".

Но латвийские избиратели, судя по результатам опроса, проведенного агентством Kantar TNS, заранее низко оценивают способности министров, которых предложил Кариньш. Средняя оценка, которую они выставили его назначенцам по десятибалльной шкале, в школе именуется " крепкой тройкой".