Агрегаторов такси хотят "отключить" от регулирования тарифов на поездки пассажиров, а плату за услугу передачи заказа таксомоторной компании сделать фиксированной, не зависящей от стоимости заказа. Кроме того, такие сервисы могут обязать "вшивать" в свои мобильные приложения функции тахографа, чтобы решить проблему переработки водителей.

Такие инициативы содержатся в письме президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, направленном в Комитет Госдумы по финансовому рынку, минэкономразвития, минтранс и минфин. Их предлагается учесть при доработке ко второму чтению законопроекта о такси.

Службы заказа легкового такси не должны устанавливать провозную плату, это полномочия фактического перевозчика, полагают в ВСС. Там сомневаются, что изменение правил регулирования тарифов может привести к росту стоимости услуг для пассажиров (о вероятности именно такого развития событий говорилось в совместном заявлении компаний "СитиМобил", "Яндекс. Такси", такси "Везёт" и "Maxim", когда в октябре 2018 года с похожей инициативой о запрете агрегаторам регулировать тарифы выступил департамент транспорта Москвы). Он будет ограничен конкуренцией на рынке, убеждены в союзе.

Что касается привязки вознаграждения агрегаторов к стоимости поездки, то она некорректна, так как затраты таких сервисов на поиск пассажира не зависят от протяженности поездки. Фиксация стоимости услуг агрегаторов восстановит статус-кво и освободит таксомоторные компании от излишней нагрузки, уточнил "РГ" Игорь Юргенс.

Законопроект о такси Госдума приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Однако его положения, по мнению страховщиков, не в полной мере корректируют действующую систему госрегулирования рынка такси. ВСС это беспокоит, поскольку параллельно Госдума рассматривает поправки о введении обязательного страхования пассажиров такси. Безопасность таксомоторных перевозок напрямую повлияет на количество и размер будущих страховых выплат, отмечается в письме ВСС.

Чтобы исправить ситуацию, страховщики предлагают создать Федеральный реестр разрешений, которые выдаются таксистам для занятия пассажирскими перевозками.

Агрегаторы такси предупреждали, что если им запретят регулировать тарифы, стоимость услуг для пассажиров может вырасти

Как пояснил Игорь Юргенс, в настоящий момент выдача разрешений осуществляется на уровне субъектов РФ. Нет единого реестра, из которого можно почерпнуть сведения, сколько действующих разрешений выдано на настоящий момент на территории страны. "Если говорить о том, кто бы мог на своей площадке объединить эти сведения, то логичнее всего это делать силами органа, осуществляющего надзор в сфере транспорта, чтобы, с одной стороны, придать статус реестру, с другой - иметь оперативный доступ к сведениям из него. Но возможны и другие варианты. Это вопрос дискуссионный", - сказал глава ВСС.

Также страховщики предлагают обязать водителей иметь электронные путевые листы.

Это предложение возникло в рамках требования к агрегаторам проверять пакет документов водителя при ежедневном подключении к службе заказа, рассказали в ВСС. Чтобы реализовать это требование, необходимо, чтобы факт подтверждения того или иного документа можно было осуществить в электронном виде: например, наличие действующего разрешения - в реестре разрешений, наличие действующего договора страхования - на сайте НССО и т.д.

Переработки водителей легковых такси, по мнению страховщиков, должны блокироваться. Например, функцию тахографа в себе может содержать мобильное приложение агрегатора такси, полагают в ВСС. Во избежание ситуации, при которой водитель при переработке блокируется одной из служб заказа такси, но подключается к другой, все службы должны быть зарегистрированы в единой системе. В ней будут сведения обо всех водителях и времени их работы.