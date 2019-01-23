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23.01.2019 18:40
Рубрика: Коммерческий транспорт

Шашечки и ехать

В мобильные приложения агрегаторов такси предложили "вшивать" тахографы
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 14 (7772)
Агрегаторов такси хотят "отключить" от регулирования тарифов на поездки пассажиров, а плату за услугу передачи заказа таксомоторной компании сделать фиксированной, не зависящей от стоимости заказа. Кроме того, такие сервисы могут обязать "вшивать" в свои мобильные приложения функции тахографа, чтобы решить проблему переработки водителей.
Отрегулировать таксомоторные перевозки в России рассчитывают с помощью специального закона. Фото: REUTERS Отрегулировать таксомоторные перевозки в России рассчитывают с помощью специального закона. Фото: REUTERS
Отрегулировать таксомоторные перевозки в России рассчитывают с помощью специального закона. Фото: REUTERS

Такие инициативы содержатся в письме президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, направленном в Комитет Госдумы по финансовому рынку, минэкономразвития, минтранс и минфин. Их предлагается учесть при доработке ко второму чтению законопроекта о такси.

Службы заказа легкового такси не должны устанавливать провозную плату, это полномочия фактического перевозчика, полагают в ВСС. Там сомневаются, что изменение правил регулирования тарифов может привести к росту стоимости услуг для пассажиров (о вероятности именно такого развития событий говорилось в совместном заявлении компаний "СитиМобил", "Яндекс. Такси", такси "Везёт" и "Maxim", когда в октябре 2018 года с похожей инициативой о запрете агрегаторам регулировать тарифы выступил департамент транспорта Москвы). Он будет ограничен конкуренцией на рынке, убеждены в союзе.

Фото: Photoxpress
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Что касается привязки вознаграждения агрегаторов к стоимости поездки, то она некорректна, так как затраты таких сервисов на поиск пассажира не зависят от протяженности поездки. Фиксация стоимости услуг агрегаторов восстановит статус-кво и освободит таксомоторные компании от излишней нагрузки, уточнил "РГ" Игорь Юргенс.

Законопроект о такси Госдума приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Однако его положения, по мнению страховщиков, не в полной мере корректируют действующую систему госрегулирования рынка такси. ВСС это беспокоит, поскольку параллельно Госдума рассматривает поправки о введении обязательного страхования пассажиров такси. Безопасность таксомоторных перевозок напрямую повлияет на количество и размер будущих страховых выплат, отмечается в письме ВСС.

Чтобы исправить ситуацию, страховщики предлагают создать Федеральный реестр разрешений, которые выдаются таксистам для занятия пассажирскими перевозками.

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Как пояснил Игорь Юргенс, в настоящий момент выдача разрешений осуществляется на уровне субъектов РФ. Нет единого реестра, из которого можно почерпнуть сведения, сколько действующих разрешений выдано на настоящий момент на территории страны. "Если говорить о том, кто бы мог на своей площадке объединить эти сведения, то логичнее всего это делать силами органа, осуществляющего надзор в сфере транспорта, чтобы, с одной стороны, придать статус реестру, с другой - иметь оперативный доступ к сведениям из него. Но возможны и другие варианты. Это вопрос дискуссионный", - сказал глава ВСС.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Также страховщики предлагают обязать водителей иметь электронные путевые листы.

Это предложение возникло в рамках требования к агрегаторам проверять пакет документов водителя при ежедневном подключении к службе заказа, рассказали в ВСС. Чтобы реализовать это требование, необходимо, чтобы факт подтверждения того или иного документа можно было осуществить в электронном виде: например, наличие действующего разрешения - в реестре разрешений, наличие действующего договора страхования - на сайте НССО и т.д.

Переработки водителей легковых такси, по мнению страховщиков, должны блокироваться. Например, функцию тахографа в себе может содержать мобильное приложение агрегатора такси, полагают в ВСС. Во избежание ситуации, при которой водитель при переработке блокируется одной из служб заказа такси, но подключается к другой, все службы должны быть зарегистрированы в единой системе. В ней будут сведения обо всех водителях и времени их работы.