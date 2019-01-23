В Совфеде оценили шансы Мадуро остановить госпереворот

Исход политического кризиса в Венесуэле будет зависеть как от ситуации внутри страны, так и от внешних игроков, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, в среду спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства. Избранного в мае президента Николаса Мадуро он считает "узурпатором"', а его пост - вакантным. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо в качестве переходного главы Венесуэлы и окажет экономическую и дипломатическую поддержку.

"На чьей стороне будет армия, тот и победит. Мы помним, что роль вооруженных сил в Южной Америке очень велика", - сказал он в эфире "России 24".

Сенатор напомнил в этой связи, как пришел к власти в свое время чилийский диктатор Аугусто Пиночет.

"Я считаю, что военные должны поддержать законную власть", - добавил Джабаров.

Кроме того, многое зависит от действий Николаса Мадуро. "Главное, как Мадуро сможет консолидировать силы, которые его предали", - полагает парламентарий.

В данной ситуации президент Венесуэлы "имеет полное право экстренно обратиться в Совет Безопасности ООН", поскольку имеет место попытка незаконного захвата власти.

"Правда, если пойдет не по американскому сценарию, эта попытка будет заблокирована", - отметил Джабаров.

Он надеется, что "удастся эту проблему решить в рамках поля", ведь при любом перевороте больше всего страдает население.