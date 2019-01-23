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23.01.2019 10:42
Рубрика: Видео

Видео: Автоледи не заметила, как из машины выпал ребенок

Текст: Вадим Давыденко

Традиционная ежегодная церемония вручения приза "Худший родитель-2019" отменяется. Почетный приз без серьезной конкурентной борьбы уходит владелице серебристого седана из Миннесоты, у которой из салона на повороте выпало автокресло вместе с ребенком.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На записи видеорегистратора можно разглядеть, как едущая впереди машина проезжает развилку и при повороте вправо из левой задней двери выпадает полутора-двухгодовалый малыш, к счастью - в автокресле. Владелец регистратора успел нажать на тормоз и не наехал на ребенка.

Малыш, судя по всему, не пострадал при падении - чудо. Но еще чудеснее то, что машина, из которой выпал младенец, спокойно продолжила свой путь, словно бы в ней было полным-полно младенцев в автокреслах и отсутствие одного из них для родителей некритично. Даже дверца при движении захлопнулась.

Судя по комментариям под видео, история все-таки закончилась благополучно: рассеянная мама вскоре заметила пропажу и вернулась на место происшествия. Ребенок не пострадал и, может быть, даже и не вспомнит никогда это короткое приключение.

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