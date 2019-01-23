Видео: Перепуганный страус парализовал движение на трассе в Китае

Смешное и трогательное видео снято в китайской провинции Юньнань на юге страны. Непонятно откуда на скоростную трассу вблизи деревни Гаода выскочил страус и, видимо, оглушенный громкими резкими звуками, запаниковал, засуетился, создавая аварийную ситуацию.

Молодая птица, неопытная, ПДД не знающая - догадались проезжавшие мимо водители, не стали сердито сигналить или обзывать нарушителя "дятлом", а просто приостановили движение на участке и вызвали полицию, а те - экологов. Побегав немного за быстроногим пернатым по краю обрыва (Юньнань - гористый регион, пограничный с Вьетнамом и Лаосом), специалисты сумели таки окружить страуса, поймать и посадить в клетку.

Беглая птица вернулась к законному владельцу и, хочется верить, что к следующему побегу на волю постарается выучить азы ПДД, догадается хотя бы бежать по обочине навстречу движению транспортных средств в ярком светоотражающем жилете.