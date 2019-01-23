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23.01.2019 16:21
Рубрика: Видео

Видео: Перепуганный страус парализовал движение на трассе в Китае

Текст: Вадим Давыденко

Смешное и трогательное видео снято в китайской провинции Юньнань на юге страны. Непонятно откуда на скоростную трассу вблизи деревни Гаода выскочил страус и, видимо, оглушенный громкими резкими звуками, запаниковал, засуетился, создавая аварийную ситуацию.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Молодая птица, неопытная, ПДД не знающая - догадались проезжавшие мимо водители, не стали сердито сигналить или обзывать нарушителя "дятлом", а просто приостановили движение на участке и вызвали полицию, а те - экологов. Побегав немного за быстроногим пернатым по краю обрыва (Юньнань - гористый регион, пограничный с Вьетнамом и Лаосом), специалисты сумели таки окружить страуса, поймать и посадить в клетку.

Беглая птица вернулась к законному владельцу и, хочется верить, что к следующему побегу на волю постарается выучить азы ПДД, догадается хотя бы бежать по обочине навстречу движению транспортных средств в ярком светоотражающем жилете.

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#видео #авто