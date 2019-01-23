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23.01.2019 09:24
Рубрика: Общество

Ученые рассказали о влиянии роста на продолжительность жизни

Текст: Майя Бирюкова

Ученые Нидерландов выяснили, что вероятность достичь 90-летнего возраста напрямую связана с ростом и физической активностью. Правда, справедлива эта зависимость только в отношении женщин.

В исследовании приняло участие почти 5500 человек. В 1986 году в возрасте 68-70 лет им было предложено заполнить анкеты, после чего врачи наблюдали их до 90-летия. Результаты эксперимента опубликованы в Journal of Epidemiology&Community Health.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Участников попросили рассказать о весе, росте и физической активности начиная с 20-летнего возраста и заканчивая временем исследования. Профессиональный спорт исключался: движение включало в себя такие повседневные вещи как прогулки, езду на велосипеде, садоводство, шопинг, гимнастику. Ученые также брали в расчет семейное положение, питание и другие факторы, однако по наблюдениям они не оказали значительного влияния на продолжительность жизни.

Как оказалось, более трети женщин-участниц исследования дожили до 90-летия. По сравнению с остальными они имели более низкий индекс массы тела, который увеличивался незначительно начиная с 20-летнего возраста, и более высокий рост (от 175 сантиметров). Кроме того, долгожительницы отличались большей физической активностью, но не чрезмерной: излишние нагрузки уменьшали вероятность отметить 90-летний юбилей.

В случае с мужчинами рост не играл заметной роли: их продолжительность жизни зависела от физической нагрузки. Те, кто гуляли или катались на велосипеде больше 1,5 часов в день, с большей долей вероятности могли похвалиться долголетием.

Общество Наука Общество Здоровье
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