Ученые предложили новое объяснение смерти Александра Македонского

Доктор медицинских наук из Новой Зеландии Кэтрин Халль выдвинула новую гипотезу смерти полководца Александра Македонского. По мнению старшего преподавателя медицинской школы Данидина университета Отаго, древний правитель умер не от инфекции, алкоголизма или отравления ядом, как утверждалось ранее, а встретил свою смерть благодаря неврологическому расстройству синдрома Гийена-Барре (GBS).

В своей работе, опубликованной в научном вестнике The Ancient History Bulletin, она акцентирует внимание, что тело Александра Македонского, согласно описанию Плутарха, не показывало никаких признаков разложения в течение шести дней после его смерти. Современники полководца сочли это за доказательство божественного происхождения Александра Македонского, а ученые не смогли объяснить данный факт.

Однако, 32-летний полководец не умер, а был парализован в результате синдрома Гийена-Барре - аутоиммунного заболевания, которое поражает периферическую нервную систему. В результате у больного развивается мышечная слабость, может возникнуть паралич дыхательных путей, тахикардия и нарушение артериального давления. В итоге смерть может наступить из-за дыхательной недостаточности, пневмонии, сепсиса и остановки сердца.

По мнению Кэтрин Халль, в древние время смерть констатировалась по отсутствию дыхания, а при аутоиммунной воспалительной полинейропатии паралич дыхательных мышц практически незаметен, поэтому диадохи и лекари неправильно констатировали смерть Александра Македонского.

"Я бы хотела инициировать дебаты и, возможно, переписать учебники истории, потому что считаю, что настоящая смерть Александра наступила шестью днями позже, чем считалось ранее. Вероятно, это даже самый известный случай ложного диагноза смерти в истории", - пишет Кэтрин Халль.