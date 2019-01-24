Банки выступили за снижение комиссий при оплате автомобилей по карте

В Ассоциации банков "Россия" негативно оценили возможность госрегулирования эквайринговых комиссий. Свое мнение относительно размера комиссий за платежи по банковским картам (эквайринг) Ассоциация "Россия", куда входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МКБ, направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Правда, некоторые банки пока готовы только к точечному снижению размера комиссии по ряду направлений. Например, это возможно при осуществлении крупных покупок или социально значимых платежей в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта.

По мнению президента ассоциации банков "Россия" Алексея Войлукова, комиссии должны учитывать интересы и банков, и торговых точек, и быть оптимальными для конечного потребителя.

"В случае введения госрегулирования комиссий будут нарушены сложившиеся десятилетиями на рынке бизнес-модели и снизится рентабельность карточных продуктов вплоть до отрицательной", - сообщает РБК со ссылкой на заявление директора ассоциации банков "Россия" Алексея Войлукова.

Сейчас ФАС принимает предложения по снижению комиссий после декабрьского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с представителями розничного бизнеса. Решения должны быть представлены в правительство до 1 февраля.