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24.01.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Bentley покажет в Женеве таинственный спорткар

Текст: Борис Захаров

Компания Bentley сообщила о планах представить на автосалоне в Женеве новую модель, дебют которой приурочат к празднованиям столетия британской марки. О том, каким будет "юбилейный" автомобиль, компания намекнула в видеоролике.

В коротком видео дизайнеры рассказывают, что вдохновлялись гоночной Bentley Team Blower под номером 9, который участвовал в марафоне "24 часа Ле-Мана" в 1930 году.

Фото: Скриншот с видео
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Для пущей интриги британцы также обнародовали первый фототизер новинки. На нем запечатлен фрагмент фронтальной части машины с решеткой радиатора черного цвета, на которой выделяется светлой изображение цифры "девять", а также фирменной эмблемой, дополненной датами 1919 - 2019.

По мнению ряда экспертов, юбилейный автомобиль - это шикарное купе Bentley Continental GT 2019 модельного года, базирующийся на платформе MSB, знакомой по Porsche Panamera, оснащенное 635-сильным бензиновым W12, адаптивной пневмоподвеской и полным приводом с электронноуправляемой многодисковой муфтой.

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#Bentley