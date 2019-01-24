Бюджетный кроссовер Skoda для Европы получил название Kamiq

Новый городской SUV марки Skoda для европейского рынка получил название Kamiq. Как сообщила пресс-служба чешской марки, премьера новой модели состоится в марте 2019 года на Международном автосалоне в Женеве.

Kamiq станет самым доступным кроссовером Skoda на европейском рынке и будет предназначен для клиентов, которые ведут активный образ жизни. Слово Kamiq происходит из языка Инуитов - коренного народа северной части Канады и Гренландии - и обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Именно поэтому новый кроссовер получит то же имя, что и модель, уже представленная на рынке Китая.

Дебют Skoda Kamiq в исполнении для рынка КНР состоялся летом 2018 года. Автомобль, который выпускается только в Китае, имеет длину 4390 мм, колесную базу 2610 мм и базируется на платформе Skoda Rapid. Привод для такой машины предусмотрен исключительно передний, а агрегатную базу составляют 1,5-лировый бензиновый "атмосферник" MPI мощностью 110 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом".

Очевидно, что Skoda Kamiq для Европы получит отличную от китайского "однофамильца" внешность, будет базироваться на более современной платформе и, соответственно, получит более производительные моторы и трансмиссии. Как уточняет пресс-служба Skoda, новинку для Европы построят на модульной платформе MQB, как известно, допускающей установку опционального привода.

Можно не сомневаться, что автомобиль также обзаведется современными бензиновыми турбодвигателями TSI, знакомыми по семейству Karoq. Анонсированы также современные системы помощи водителю и целый ряд решений в духе Simply Clever, которые наряду с просторным салоном являются визитной карточкой чешского бренда. Остальные подробности узнаем во время мартовской премьеры Kamiq на Женевском автосалоне. &nbs

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