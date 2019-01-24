Что готовят издательства Беларуси к II Европейским играм

Историю олимпийского движения и Европейских игр, участие белорусских атлетов в мировых спортивных состязаниях предлагает для участников и гостей II Европейских игр в Минске книжная новинка издательства "Белорусская Энциклопедия". Она, сообщает БЕЛТА , будет представлена и на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке , которая откроет свои салоны 6 февраля под девизом "Больше, чем книги".

"Европейские игры - не только важный и ответственный проект для развития и популяризации спорта в Европе, но и прекрасная площадка для демонстрации достижений в развитии спорта, экономики, туризма в стране", - убежден директор издательства Владимир Андриевич, представляя серию изданий "Беларусь спортивная", посвященных предстоящему в июне спортивному форуму. Ее открывает уже вышедшая в свет книга "Спорт высшей пробы. Европейские и олимпийские игры".

В книге, по словам ее издателя, подробно говорится о том, что Беларусь обладает всем необходимым, чтобы провести II Европейские игры на самом высоком уровне. Для этого в республике есть развитая спортивная инфраструктура, богатый опыт проведения международных соревнований различного уровня, квалифицированные специалисты.

В числе востребованных изданий Андриевич выделил и "Путеводитель "Минск" на русском и английском языках. Он поможет гостям сориентироваться среди хитросплетений городских достопримечательностей, памятников архитектуры, театров, музеев, гостиниц, кафе и ресторанов. "В издании представлена полезная информация для туристов и путешественников о столице республики: визы и таможенные правила, деньги, связь и интернет, транспорт, покупки и развлечения", - уточнил директор издательства.

Пестрой лентой с национальным колоритом воспринимаются календари с символикой II Европейских игр, белорусскими победителями Олимпийских игр, историческими объектами РБ, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, стоит отметить, что в издательских новинках все спортивные объекты, архитектурные достопримечательности даются с двумерными штрих-кодами (QR-код), которые дают возможность с помощью телефона выйти на соответствующие сайты.

Печатная продукция, которая подготовлена при участии Министерства информации и при содействии МИД РБ, уже направлена в посольства и представительства Беларуси за рубежом, в первую очередь в те 50 европейских государств, спортсмены которых примут участие в соревнованиях II Европейских игр.



