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Рубрика: В мире

Эрдоган озвучил основные цели Турции в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главная цель Турции - очистить Сирию от боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и курдских Отрядов народной самообороны. Эрдоган добавил, что что на сегодняшних переговорах в Москве обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставку Анкаре ЗРК С-400.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин отметил активное сотрудничество с Турцией по Сирии

Глава Турции подчеркнул, что видит необходимость в сотрудничестве с РФ, поскольку "борьба с терроризмом не является разовой акцией". "Мы усилим нашу координацию в вопросах борьбы с террористами", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Напомним, Владимир Путин в среду встретился в Кремле с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой переговоров стало обсуждение целого комплекса вопросов по ситуации в Сирии. "Видим, что турецкие партнеры делают многое для устранения исходящей оттуда террористической угрозы", - отметил глава РФ.

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