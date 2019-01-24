Финский фанат гонок собрал видеоподборку аварий BMW

Это видео противопоказано фанатам BMW, а также автолюбителям, которым вид разбивающихся машин может причинить глубокие нравственные страдания. Шестиминутный ролик о гонках в Финляндии в 2018 году - это десятки перевернувшихся на вираже "бэх", сотни перевозбужденных зрителей и миллиарды сгоревших от ужаса нервных окончаний. Почему именно BMW - непонятно, наверное, просто нравятся они автору видео.

Но мы хотели бы обратить ваше внимание не столько на кульбиты автомобилей в кювете, сколько на поведение горячих финских парней, зрителей гонок.

Смотрите-ка: словно опытные рыбаки или охотники они сидят в засадах на "прикормленных" местах, зная, что тут-то, на крутом повороте, с дороги слетает каждый десятый, например, автомобиль. Запасаются бутербродами и термосами с чаем, готовят тросы и ждут. И как только очередная машина кувыркается в кювет, они выбегают дружной толпой и тянут-потянут автомобиль назад на дорогу. Весело, шумно, будто это и есть главная часть ралли.

Похоже, что для них это стало отдельным видом спорта и пора бы любимцу российской публики Вилле Хаапасало снять финский ответ на российские "Особенности национальной охоты", что-нибудь жизнеутверждающее об особенностях финских авторалли.