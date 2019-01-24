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24.01.2019 14:06
Рубрика: Легковые авто

Ford Ranger для Европы сменил моторы

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford представила обновленный пикап Ranger и обнародовала информацию о его моторной линейке для европейского рынка.

Главные новшества в экстерьере - перепрофилированные бамперы и решетка радиатора с двумя горизонтальными поперечинами и крупной овальной эмблемой Ford. В дорогих исполнениях пикапа теперь предлагаются ксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями. Автомобиль предложат с тремя видами кабин: одинарной, полуторной и двойной. В списке опций появилась система активного шумоподавления для исполнения с двойной кабиной.

Фото: REUTERS/Ben Klayman
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Моторная линейка для Европы пополнилась новым 2-литровым турбодизелем EcoBlue, который в зависимости от настроек и количества используемых турбин может иметь отдачу 130, 170 и 213 л.с. Новое семейство пришло на смену прежним, менее экономичным дизельным моторам объемом 2,2 л. и 3,2 л. Все новые агрегаты сочетается с 10-диапазонным "автоматом". Для начальной модификации пикапа доступна также и 6-ступенчтая "механика".

В интерьере появились новые варианты отделки. Приятное новшество в электронной начинке - мультимедиа SYNC 3, умеющая распознать жесты и голосовые команды, с точкой доступа Wi-Fi и возможностью подключения до десяти гаджетов.

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