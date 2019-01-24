В дельте Нила раскопали 20 гробниц странной формы

В Египте археологи обнаружили древние захоронения, относящиеся ко Второму переходному периоду.

Об открытии со ссылкой на министерство по делам древностей Египта сообщает Phys.org.

Около 20 древних захоронений были обнаружены археологами в дельте Нила в местечке Ком-эль-Холган - примерно в 140 километрах к северу от Каира.

Ученые отмечают необычную форму гробниц. Предварительно они датированы 1782-1570 гг. до н.э.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, пояснил, что в гробницах наряду с человеческими были найдены останки животных.

Состояние костей оказалось не очень хорошим. Также археологи обнаружили каменные артефакты и фрагменты керамики с рисунками.

Все находки отправлены на лабораторное исследование.