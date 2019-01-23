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23.01.2019 17:47
Рубрика: Культура

В Египте полностью восстановили "проклятую" гробницу Тутанхамона

Текст: Денис Передельский
Фото: J. Paul Getty Trust Фото: J. Paul Getty Trust
Фото: J. Paul Getty Trust

Сотрудники проекта Getty объявили о завершении реконструкции знаменитой гробницы Тутанхамона, которая началась десять лет назад.

Как сообщает Live Science, проект совместно реализуют специалисты из Лос-Анджелесского института сохранения предметов искусства Гетти (GCI) и Министерства по делам древностей Египта.

Фото: Pixabay
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Фото: Neil Ackerman/Aberdeenshire Council Archaeology Service
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Реконструкция гробницы началась десять лет назад. В 2016-м она вступила в завершающую стадию. Проект включал в себя работы по восстановлению не только самого здания, возраст которого оценивается примерно в 3000 лет, но и внутренних настенных росписей.

Кроме того, гробницу оборудовали специальной системой вентиляции, которая призвана помочь сохранить уникальный объект.

"Это очень важно для будущих поколений, для сохранения наследия и изучения истории этой великой цивилизации, чтобы она жила вечно", - отметил в своем заявлении Захи Хавас, известный египтолог и экс-министр по делам древностям.

Тутанхамон является одним из самых известных правителей Древнего Египта. Фараон XVIII династии родился в период Нового царства в Египте, около 1341 года до н.э. Иногда его называли мальчиком-королем. Он начал править около 1332 года до н.э. в возрасте девяти лет и внезапно умер в 1323 году до н.э.

Впрочем, Тутанхамон стал всемирно известен благодаря распространенному мифу. Его имя связывают с проклятием, которое постигает всех, кто прикоснется гробнице фараона.

Кстати, она была обнаружена Говардом Картером в 1922 году в Долине Царей.

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