В Польше раскопали 15 доисторических крепостей

Археологи обнаружили на юго-востоке Польши 15 доисторических оборонительных укрепленных поселений, относящихся к эпохе неолита и раннего бронзового века.

До недавнего времени было известно около 20 подобных поселений, найденных в Польше. Однако исследование в Малопольском воеводстве показало, что древнейших "крепостей" на данной территории было гораздо больше. Об этом сообщает Science in Poland.

Речь в основном идет об укрепленных поселениях, возникших в земледельческом регионе между реками Висла и Одра в период от шестого до третьего тысячелетий до н.э. Самые "юные" были созданы в начале второго тысячелетия до н.э., но они встречаются крайне редко.

"Если раньше нам было известно о 20 поселениях неолита, то только за последний год мы обнаружили еще пятнадцать на севере Малопольского воеводства, - говорит археолог Марчин М. Пшибыла. - Некоторые из них занимали площадь более 20 гектаров".

Например, одна из таких "крепостей" была обнаружена на берегу реки Шренява, которая является притоком Вислы. Оборонительное поселение раннего периода имело земляные и деревянные укрепления и ров. В этом отношении оно напоминало средневековые замки.

В некоторых случаях укрепления ограничивались возведением частокола. По мнению ученых, наличие такого типа поселений свидетельствует о высоком уровне организации древнего общества и, возможно, о наличии развитых структур власти.

А большое количество "крепостей" указывает на периоды роста напряженности между различными группами населения, жившими в состоянии повышенной опасности и милитаризации.

Вероятно, пик неприязненных отношений пришелся на период около 4000 года до н.э., 3000 года до н.э. и 1600 года до н.э.