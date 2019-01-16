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16.01.2019 17:59
Рубрика: Культура

Археологи переписали историю одомашнивания собак

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Copenhagen Фото: University of Copenhagen
Фото: University of Copenhagen

Датские археологи при раскопках в Иордании обнаружили кости животных возрастом 11500 лет, доказывающие, что люди намеренно приручили собак для помощи на охоте.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Университета Копенгагена. Кости животных были обнаружены при раскопках на археологическом участке Шубайка 6 на северо-востоке Иордании. Их возраст составляет около 11500 лет.

Фото: www.thecourier.co.uk
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Фото: Институт истории материальной культуры РАН
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"Мы обнаружили большое количество костей с явными признаками прохождения через пищеварительный тракт другого животного, - говорит зооархеолог и ведущий автор исследования Лиза Йоманс. - Эти кости настолько велики, что не могли быть проглочены людьми. Вероятно, они были переварены собаками".

Эти и другие данные, по мнению исследователей, являются древнейшими доказательствами использования собак для охоты. Считается, что они были одомашнены людьми примерно 14000 лет назад на Ближнем Востоке. Однако произошло это случайно или преднамеренно, было неизвестно.

Новое исследование позволяет предположить, что люди хорошо знали об охотничьих навыках собак. Следовательно, одомашнивание могло быть намеренным - именно для помощи охотникам.

Также ученые установили, что люди постоянно проживали в неолитическом поселении на участке Шубайка 6. Это доказывает, что собаки жили вместе с ними, а не приходили туда, когда не было жителей.

"Собак не держали на окраинах поселения, - продолжает Лиза Йоманс. - Должно быть, они были интегрированы во все аспекты повседневной жизни. Им позволяли свободно бродить по поселению, питаться выброшенными костями".

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