Археологи раскопали роскошный римский город

Болгарские археологи представили отчет о раскопках в городе Пловдиве, в ходе которых были обнаружены остатки шести роскошных кварталов древнеримского города.

Об исследовании коротко рассказывает Archaeology in Bulgaria. Пловдив был выстроен на месте древнего города Филиппополис. В ходе раскопок, которые продолжались на протяжении многих лет, археологи обнаружили руины зданий.

Они установили, что во времена Римской империи город состоял из шести роскошных кварталов. Кстати, там находился лупанарий. Он похож на тот, что был обнаружен в погибшем городе Помпеи, однако его возраст оказался примерно на 200 лет меньше.

Современный Пловдив расположен на семи холмах. Но остатки роскошных римских кварталов были обнаружены на трех холмах. В частности, археологи нашли таверну и руины храма. Его особенность заключается в том, что он был посвященным нескольким древним божествам, а не одному конкретному богу.

Это был настоящий пантеон. Археологи нашли в храме около 600 фрагментов скульптур божеств, которым поклонялись фракийцы, римляне, греки и даже персы. Так, была обнаружена скульптура Митры - божества индоиранского происхождения.

Исследователи отмечают, что все найденные жилые и общественные помещения были богато украшены. Добавим, что Филиппополис был назван в честь короля Филиппа II Македонского.

После завоевания древней Фракии римлянами в I веке нашей эры он был переименован в Тримонциум.