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15.01.2019 08:22
Рубрика: Общество

Археологи раскопали роскошный римский город

Текст: Денис Передельский
Фото: Plovdiv Municipality Фото: Plovdiv Municipality
Фото: Plovdiv Municipality

Болгарские археологи представили отчет о раскопках в городе Пловдиве, в ходе которых были обнаружены остатки шести роскошных кварталов древнеримского города.

Об исследовании коротко рассказывает Archaeology in Bulgaria. Пловдив был выстроен на месте древнего города Филиппополис. В ходе раскопок, которые продолжались на протяжении многих лет, археологи обнаружили руины зданий.

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Они установили, что во времена Римской империи город состоял из шести роскошных кварталов. Кстати, там находился лупанарий. Он похож на тот, что был обнаружен в погибшем городе Помпеи, однако его возраст оказался примерно на 200 лет меньше.

Современный Пловдив расположен на семи холмах. Но остатки роскошных римских кварталов были обнаружены на трех холмах. В частности, археологи нашли таверну и руины храма. Его особенность заключается в том, что он был посвященным нескольким древним божествам, а не одному конкретному богу.

Это был настоящий пантеон. Археологи нашли в храме около 600 фрагментов скульптур божеств, которым поклонялись фракийцы, римляне, греки и даже персы. Так, была обнаружена скульптура Митры - божества индоиранского происхождения.

Исследователи отмечают, что все найденные жилые и общественные помещения были богато украшены. Добавим, что Филиппополис был назван в честь короля Филиппа II Македонского.

После завоевания древней Фракии римлянами в I веке нашей эры он был переименован в Тримонциум.

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