В древней могиле нашли золотой дубликат монеты Александра Великого

Словенские археологи при исследовании древних захоронений в регионе Бела Краина на границе с Хорватией обнаружили редкую золотую монету, предварительно датированную III веком до нашей эры.

По словам эксперта Питера Коса, которого цитирует издание STA, найденная монета является уникальной. Она представляет собой кельтскую имитацию монеты Александра Великого, на которой были отчеканены богини Ника и Афина.

"Золотая монета как таковая является очень редкой находкой для Словении, - говорит археолог Люсия Грачек из Академии наук и искусства. - Насколько я знаю, это всего лишь третья золотая монета, найденная на словенской территории. Причем она является древнейшей из всех".

Артефакт был обнаружен в одной из 15 могил, находящихся в подземелье. Они были найдены при раскопках древнего города. Большинство захоронений датируются IV веком до нашей эры.

В нескольких могилах была найдена керамика и железное оружие, которые датируются III веком до нашей эры.