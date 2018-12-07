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07.12.2018 14:03
Рубрика: Культура

В древней могиле нашли золотой дубликат монеты Александра Великого

Текст: Денис Передельский
Фото: STA / Arheoterra Фото: STA / Arheoterra
Фото: STA / Arheoterra

Словенские археологи при исследовании древних захоронений в регионе Бела Краина на границе с Хорватией обнаружили редкую золотую монету, предварительно датированную III веком до нашей эры.

Фото: Karl-Goran Sjogren / University of Gothenburg
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По словам эксперта Питера Коса, которого цитирует издание STA, найденная монета является уникальной. Она представляет собой кельтскую имитацию монеты Александра Великого, на которой были отчеканены богини Ника и Афина.

"Золотая монета как таковая является очень редкой находкой для Словении, - говорит археолог Люсия Грачек из Академии наук и искусства. - Насколько я знаю, это всего лишь третья золотая монета, найденная на словенской территории. Причем она является древнейшей из всех".

Артефакт был обнаружен в одной из 15 могил, находящихся в подземелье. Они были найдены при раскопках древнего города. Большинство захоронений датируются IV веком до нашей эры.

В нескольких могилах была найдена керамика и железное оружие, которые датируются III веком до нашей эры.

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