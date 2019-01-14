У собак нашли ДНК вымершего волка

В США биологи из Принстонского университета при изучении популяции диких собак, обитающих на территории Техаса, обнаружили ДНК считающегося вымершим в дикой природе красного волка.

Как сообщает Phys.org, исследователи изучили несколько десятков особей из стаи диких собак, отловленных в Техасе. У них было обнаружено значительное количество генов красного волка, что удивило ученых.

Это животное было объявлено вымершим в дикой природе почти 40 лет назад. Экспериментальная популяция из 40 особей, обитающая под надзором человека, осталась в Северной Каролине. Еще около 200 особей живут в зоопарках.

Красный волк является близким родственником серого волка. Считается, что в дикой природе он исчез из-за изменения привычной среды обитания. Новое открытие говорит о том, что ДНК красного волка оказалась удивительно устойчивой - она сохранилась, несмотря на факторы, которые привели это животное к исчезновению.

Генетический анализ показал, что дикие собаки, вероятно, являются гибридом красного волка и койота. Однако ученые не спешат с выводами: по их мнению, без дополнительного тестирования трудно маркировать животное.

"Невероятно редко можно вновь обнаружить животных в регионе, где они считались вымершими, - говорит соавтор исследования Элизабет Хеппенхеймер из Принстонского университета. - Еще более интересно было узнать, то часть генома вымершего животного сохранилась в дикой природе".