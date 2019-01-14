В Приморье вылечили зубы кравшему собак у пограничников тигру

Специалисты провели медицинский осмотр амурского тигра Тихона, который украл двух собак с пограничной заставы. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Тигра решено было изъять из дикой природы из-за его необычного поведения. Хищник несколько раз приходил на пограничную заставу, похитив в один из визитов двух собак. При этом он не боялся людей, не реагировал, когда они пытались отпугнуть его. Специалисты предположили, что тигр может иметь проблемы со здоровьем или быть очень голодным. Тигра отловили и поместили в карантин в Центре реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") вблизи села Алексеевка. Позже выяснилось, что отловленный зверь - старожил "Земли леопарда" по имени Тихон, возраст которого не менее 13 лет.

Во время медосмотра Тихону сделали УЗИ, ЭКГ, рентген, взяли кровь, а два специально приглашенных стоматолога занялись лечением зубов хищника. Ему почистили зубные каналы и поставили четыре пломбы.

"Мы склоняемся к тому, что плохое состояние зубов в первую очередь обусловлено преклонным возрастом тигра. У него сильно сточены резцы, и можно предположить, что этот фактор вместе с общей слабостью заставил хищника охотиться на более доступную добычу. Сейчас из карантинного блока тигр переведен в просторный вольер, где мы продолжим наблюдение за его здоровьем", - рассказала инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда", ветеринарный врач МРОО "Центр "Тигр" Екатерина Блидченко.

Как говорят сотрудники центра, тигр нормально питается и ведет себя агрессивно - как и положено хищнику, недавно изъятому из дикой природы.

По словам генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, у тигра выявлен недостаток веса, то есть он явно голодал. Других существенных проблем со здоровьем, таких, например, как старые огнестрельные ранения, повреждения конечностей и позвоночника, найдено не было. Но сейчас специалистам предстоит проанализировать взятые пробы крови и результаты УЗИ.

Кстати

В медосмотре одного из старейших тигров участвовали специалисты МРОО "Центр "Тигр", центра "Амурский тигр", ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова, WWF России, Приморской сельскохозяйственной академии и ветеринарной инспекции, Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета и регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.